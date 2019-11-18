تراند اليوم : اتهام إعلامية مصرية شهيرة بالجمع بين زوجين .. ومقدم البلاغ ضدها فنان شهير...

اتهم فنان مصري شهير ، إعلامية شهيرة بخداعه والزواج من شخص آخر بخلافه في واقعة هزت الوسط الإعلامي المصري .

وقال الفنان محمد غنيم الذي اشتهر بدوره في مسلسل "الأسطورة" مع محمد رمضان أن مذيعة قنوات النيل المتخصصة في مصر "رانيا الجبالي" زوجته وأنه اكتشف زواجها من شخص آخر.

وقال "غنيم" في بلاغ رسمي إنه تزوج من الإعلامية المذكورة ، واكتشف بعدها وثيقة مزورة تخص زواجها من شخص آخر استطاعت الحصول عليها من خلال مأذون أتت به من مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وما تزال الجهات المصرية تحقق في البلاغ للوقوف على حقيقة الأمر.

