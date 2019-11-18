نشر النجم محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
شاهد من هنا
وظهر رمضان من خلاله، وهو يغني أغنية نمبر وان، على متن الطائرة، وذلك من أجل استعدادته لحفل الرياض.
شاهد من هنا
ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس الموافق 21 من شهرنوفمبر الجاري، على مسرح معرض السيارات منطقة الجنادرية، في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، ويعد الحفل الأقوى في الرياض.
ويقدم رمضان من خلال الحفل باقة من ألمع أغانيه، والتي تصدرت تريندات اليوتيوب، ومن بينهم: مافيا،
يشار إلى أن النجم محمد رمضان طرح حديثًا أغنية ماني، وهي من كلمات شندي وكنكة، وألحان المدفعجية، وتوزيع الديزل، كما تخطت الأغنية حاجز المليون منذ طرحها عبر موقع يوتيوب، محققة المركز الخامس التريند.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. محمد رمضان يستعد لأقوى حفل بالرياض من داخل الطائرة بنمبر وان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.