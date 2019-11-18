فيديو.. محمد رمضان يستعد لأقوى حفل بالرياض من داخل الطائرة بنمبر وان

نشر النجم محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

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وظهر رمضان من خلاله، وهو يغني أغنية نمبر وان، على متن الطائرة، وذلك من أجل استعدادته لحفل الرياض.

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ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس الموافق 21 من شهر

نوفمبر الجاري، على مسرح معرض السيارات منطقة الجنادرية، في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية ، ويعد الحفل الأقوى في الرياض.

ويقدم رمضان من خلال الحفل باقة من ألمع أغانيه، والتي تصدرت تريندات اليوتيوب، ومن بينهم: مافيا،

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الملك، القمر، فيرس، نمبر وان، أقوى كارت في مصر، بابا، بوم، إنساي، السلطان، جيشنا صعب، بالإضافة إلى بعض الأغاني الجديدة، والتي لم يتم طرحها بعد.

يشار إلى أن النجم محمد رمضان طرح حديثًا أغنية ماني، وهي من كلمات شندي وكنكة، وألحان المدفعجية، وتوزيع الديزل، كما تخطت الأغنية حاجز المليون منذ طرحها عبر موقع يوتيوب، محققة المركز الخامس التريند.