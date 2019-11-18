خاص- سر غياب دينا الشربيني عن حفل عمرو دياب الأخير في السعوديةخاص الفن- هذه تفاصيل فيلم إبن ماجد...

ميرنا وليد - بيروت - غابت الممثلة المصرية ​دينا الشربيني​عن حفل الفنان عمرو دياب الذي أقيم في المملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض الترفيهي، وذلك لأول مرة حيث اعتادت على التواجد معه في كل حفلاته سواء داخل أو خارج مصر على مدار آخر عامين.

وجاء غياب دينا بسبب ارتباطها بتصوير عدد من مشاهد فيلمها الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع الممثل كريم عبد عبد العزيز في أسوان، وتزامن سفرهما الى هناك مع موعد حفل عمرو دياب لتقرر دينا عدم حضور الحفل حتى لا يتعطل تصوير الفيلم خاصة وأن ترتيبات السفر ومواعيد التصوير في اسوان قد تم تحديدها بالفعل.

وكان آخر أعمال دينا الشربيني مسلسل "زي الشمس" الذي عرض في شهر رمضان الماضي هو النسخة العربية من المسلسل الإيطالي "Sisters" من بطولة دينا الشربيني وأحمد السعدني وريهام عبد الغفور وأحمد داوود وسوسن بدر وجمال سليمان وأحمد مالك وعمر السعيد، وهو من تأليف مريم نعوم ومن إخراج سامح عبد العزيز.

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