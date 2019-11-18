بعد نجاح الحلقة الأولى من "ممالك النار".. أبرز 3 شخصيات تاريخية جسدها النجم خالد النبوي

جسد خالد النبوي دور "الملا"، أحد الرجال المقربين لصلاح الدين الأيوبي.

تدور أحداث الفيلم استنادا للنص أثناء الحروب الصليبية المسيحية خلال القرن الثاني عشر الميلادي. وهي قصة حداد باليان من قرية فرنسية يرحل إلى القدس للمشاركة في المعارك التي دارت بين المسيحيين والمسلمين في محاولات استرداد المسلمين للمدينة بقيادة صلاح الدين الأيوبي في حروبه لاسترجاع المدينة التي احتلها الصليبيين.

جسد النبوي شخصية ولي العهد فى فيلم "المصير" وتدور أحداث الفيلم في الأندلس في القرن الثاني عشر حول الفيلسوف ابن رشد الذي كان قاضي قضاة قرطبة.