كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد نجاح الحلقة الأولى من "ممالك النار".. أبرز 3 شخصيات تاريخية جسدها النجم خالد النبوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يرصد لكم " الخليج 365 الفني" أبرز الشخصيات التي جسدها خالد النبوي:
جسد خالد النبوي دور "الملا"، أحد الرجال المقربين لصلاح الدين الأيوبي.
تدور أحداث الفيلم استنادا للنص أثناء الحروب الصليبية المسيحية خلال القرن الثاني عشر الميلادي. وهي قصة حداد باليان من قرية فرنسية يرحل إلى القدس للمشاركة في المعارك التي دارت بين المسيحيين والمسلمين في محاولات استرداد المسلمين للمدينة بقيادة صلاح الدين الأيوبي في حروبه لاسترجاع المدينة التي احتلها الصليبيين.فيلم "المصير"
جسد النبوي شخصية ولي العهد فى فيلم "المصير" وتدور أحداث الفيلم في الأندلس في القرن الثاني عشر حول الفيلسوف ابن رشد الذي كان قاضي قضاة قرطبة.
مسرحية " كامب ديفيد"
تعد من أبرز المسرحيات التى قدمها، وعرضت عام ٢٠١٤ فى الولايات المتحدة الأمريكية، وجسد خلالها شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وتدور أحداث المسرحية فى مرحلة مفاوضات الـ ١٣ يومًا التى دارت فى منتجع " كامب ديفيد" بين الرئيس السادات والرئيس الأمريكي جيمي كارتر ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن،وانتهت بإقرار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام ١٩٧٨.