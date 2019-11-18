شكرا لقرائتكم خبر عن "سينما المستقبل".. شعار ثاني دورات مهرجان "العين" والان مع التفاصيل

سينما المستقبل.. شعار ثاني دورات مهرجان العين الإثنين 18 نوفمبر 2019 كشف مهرجان العين السينمائي عن انعقاد دورته الـ2 في الفترة من 22 إلى 25 يناير/كانون الثاني 2020، تحت شعار "سينما المستقبل".

وأعلن القائمون على المهرجان استمرار فتح باب التسجيل للمشاركة بالأفلام حتى 10 ديسمبر/كانون الأول 2019. Advertisements ويتضمن المهرجان7 مسابقات رسمية و12 جائزة، منها مسابقة "الصقر الإماراتي"، وكذلك مسابقة "الصقر الخليجي" للفيلمين الطويل والقصير، بالإضافة لمسابقة "الصقر للمقيمين في دولة الإمارات"، وأفلام "الطلبة" للفيلم القصير. ويتم عرض مجموعة من الأفلام العالمية كعرض أول على هامش المهرجان، بالإضافة لمجموعة من ورش العمل والندوات والمحاضرات السينمائية.

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