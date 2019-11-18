شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات غير متوقعة في أول عطلة نهاية أسبوع لـ Charlie's Angels والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الإثارة والأكشن Charlie's Angels إيرادات وصلت إلى 3 مليون و 150 ألف دولار أمريكى، في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، حيث طرح في 3,452 دور عرض في الولايات المتحدة الأمريكية، العمل من إنتاج شركة سونى.

وطرح فيلم Charlie's Angels في 15 نوفمبر الجارى، وتعد هذه الافتتاحية بعيدة عن التوقعات للعمل، حيث توقع الكثير من النقاد حصول الفيلم على 8 مليون دولار في عطلة الأسبوع الافتتاحية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

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ويركز الفيلم على الجيل القادم من الملائكة الذين يعملون مع تشارلى الغامض، بعد نمو الوكالة بشكل كبير وانتشارها على مستوى العالم، وتقديمها لخدمات الأمن والاستخبارات لمجموعة واسعة من العملاء الخاصين.

وحصد الجزء الأول من الفيلم 264 مليون دولار فى بداية الألفية الثالثة، ليحتل صدارة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات فى عام 2000.ودارت أحداث الجزء الأول الذى عرض عام 2000، حول ثلاث فتيات مثيرات تم تدريبهن قتاليًا على يد رئيسهن الغامض، للدفاع عن النفس، حتى يتم تورطهن مع جماعات خطيرة، ومحاولاتهن للنيل منهن والنجاة بأنفسهن، الفيلم الجديد سيكون من كتابة ديفيد أوبورن وإخراج إليزابيث بانكس.

ويدور الجزء الجديد من العمل حول انتقال كل من كولومبوس وتالاهاسي وويتشيتا وليتل روك إلى قلب أمريكا حيث يواجهون الزومبي المتطور، وباقى الناجين.