برواس حسين تُغنّي بالعربية الفصحى







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلت النجمة برواس حسين على محبيها بأغنية تُقدمها لأول مرة باللغة العربية الفصحى وتحمل عنوان "ماذا جرى". وهي من كلمات سامي اركوشي، ألحان هلكوت زاهر وتوزيع يحيى الموجي، وتتحدث بمضمونها عن الانسانية والسلام، عبر صرخة تقدمها إلى الدول العربية والعالم أجمع. فيما يلي رابط فيديو كليب الأغنية من إخراج بريار فتاح:

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