شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى يحيى الحفل السنوى لمدرسة الفرير باب اللوق يوم الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي المطرب الشعبي محمود الليثي الحفل السنوي لمدرسة الفرير باب اللوق و ذلك يوم الجمعة المقبل ، ويبدأ الحفل في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا ويستمر حتي السابعة مساء، و يشارك في الحفل الدي جي رامي بلازين و المغني الشاب أحمد كامل.
ومن المقر أن يقدم محمود الليثي عدد من أشهر أغنياته و التي يتفاعل معها الجمهور عادة ، ومنها " اطاوع " و " هتجوز تاني " و " هاقطعك " و " الست لما " ، و غيرهم .
يذكر أن آخر أعمال محمود الليثى هو فيلم "أنت حبيبى وبس" مع المطربة بوسي ، ومن تأليف سيد السبكى، وإخراج أحمد البدرى.
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