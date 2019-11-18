شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى يحيى الحفل السنوى لمدرسة الفرير باب اللوق يوم الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي المطرب الشعبي محمود الليثي الحفل السنوي لمدرسة الفرير باب اللوق و ذلك يوم الجمعة المقبل ، ويبدأ الحفل في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا ويستمر حتي السابعة مساء، و يشارك في الحفل الدي جي رامي بلازين و المغني الشاب أحمد كامل.

ومن المقر أن يقدم محمود الليثي عدد من أشهر أغنياته و التي يتفاعل معها الجمهور عادة ، ومنها " اطاوع " و " هتجوز تاني " و " هاقطعك " و " الست لما " ، و غيرهم .

يذكر أن آخر أعمال محمود الليثى هو فيلم "أنت حبيبى وبس" مع المطربة بوسي ، ومن تأليف سيد السبكى، وإخراج أحمد البدرى.