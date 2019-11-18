راغب علامة يهنئ الشعب اللبناني لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان اللبناني راغب علامة الشعب اللبناني، بفوز المحامي ملحم خلف، بمنصب نقيب المحاميين في بيروت.

وكتب علامة تغريدة، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، وعلق: "بوادر التغيير بدأت بفوز المرشح المستقل المحامي ملحم خلف نقيبًا للمحامين في بيروت، رغم تكتل كل الأحزاب ضده، هذا لأن الشعب قرف من الأحزاب وخطاباتهم الرنانة ووعودهم الكاذبة التي دمرت البلد، مبروك للبنان الجديد".

وفاز المرشح المستقل لمركز نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، بعد أن حصل على 2341 صوتًا، مقابل نيل المرشح المستقل المدعوم من الأحزاب السياسية ناضر كسبار 1523 صوتًا.

يذكر أن، آلاف الأشخاص في بيروت، تظاهروا احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية، فضلًا عن اعتراضهم على سياسة التقشف الحكومية والمطالبة بتحسين أوضاع المعيشة، حيث يشهد لبنان منذ أيام العديد من المسيرات الاحتجاجية لتصبح أحد أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات.