"دم وقتل وحرب".. ماذا حدث في الحلقة الأولى من "ممالك النار"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل "ممالك النار" أمس الأحد، بسرد تاريخ السلطان العثماني محمد الفاتح، وقال قال الراوي: "وصل السلطان العثماني محمد الفاتح إلى الحكم بعد تصارع مع 3 ملوك، ثم أمر بقتل أخيه أحمد الذي كان يبلغ من العمر 6 أشهر فقط خوفًا من أن يكبر وينافسه على العرش، ثم سن قانونًا يجيز للسلطان أن يقتل أخوته للوصول إلى الحكم".

وتبدأ أحداث الحلقة في عام 1481 من الميلاد، بموت السلطان محمد الفاتح، ثم تتطرق الحلقة لشخصيتي طومان باي "المملوكي حاكم مصر" وسليم الأول "السلطان العثماني"، منذ طفولتهما حتى يصلا للمواجهة في معركة مرج دابق.

ويصور المسلسل سليم الأول كطفل مولع بالسلطة وعاشق لجده محمد الفاتح، وتنتهي الحلقة بقتل سليم الأول لابن عمه، ثم كسر رقبته.