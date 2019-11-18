بعدما فقد عينه.. إليسا تتضامن مع "معاذ عمارنة" (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
نشرت المطربة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الشخصي في موقع "تويتر" صورة لها وهي تضع يدها على عينها تضامنًا مع الصحفي الفلسطيني "معاذ عمارنة"، الذي فقد عينه اليسرى أثناء تغطيته انتهاكات جنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة صوريف بالخليل.
وكتبت إليسا: "كلنا #معاذ_عمارنة الله ينتقم مننن".
وأطلق صحفيون فلسطينيون حملة إلكترونية للتضامن مع عمارنة الذي فقد عينه اليسرى برصاصة إسرائيلية خلال تغطيته مواجهات في الخليل.
واستنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الاعتداء على عمارنة أو أي صحفي فلسطيني.
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