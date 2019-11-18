محمد هنيدي يوجه رسالة إلى "ملك القلوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): نشر الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الشخصي في موقع "انستجرام" صورة مع الدكتور مجدي يعقوب. وعلق هنيدي: "كل سنة وأنت طيب يا ملك القلوب". وتصدر الدكتور العالمي مجدي يعقوب قائمة تريند جوجل لليوم الثاني على التوالي، حيث صادف أول أمس السبت الموافق 16/11/2019 ذكرى عيد ميلاد مجدي يعقوب "ملك القلوب".

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