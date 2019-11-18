محمد إمام عن أحمد فهمي: "مواقف الرجولة أخلاق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجّه الفنان محمد إمام رسالة لصديقه الفنان أحمد فهمي، ووصفه بالأخ والجدعنة. ونشر إمام صورة تجمعه بفهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "الجدعنة، مواقف الرجولة أخلاق، أخويا أحمد فهمي". يذكر أن محمد عادل إمام، ينتظر طرح فيلمه السينمائي الجديد "لص بغداد" في بداية العام المقبل 202، ويشاركه البطولة فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن "توتة"، صلاح عبدالله، أحمد رزق، وهو من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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