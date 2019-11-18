بالفيديو.. محمد رمضان يرقص في الطائرة على "نمبر 1"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي في موقع "انستجرام" فيديو له وهو يرقص داخل طائرة على أغنيته "نمبر 1".
وكتب رمضان: "إحساس مختلف، الرقص فوق السحاب، سماعات الطيارة أقوى من سماعات بيتي، في طريقي إلى أقوى حفلة في الرياض، ثقة في الله نجاح السعودية".
ومن المقرر أن يحيي محمد رمضان، الخميس المقبل، حفله الغنائي ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية.
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