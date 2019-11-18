رامي رضوان عن "حجاب" صابرين: "ولا تعرفوا حاجة عن الدين"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

نشر الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه في موقع "فيس بوك"، تدوينة علق بها على ما تعرضت له الفنانة صابرين، من انتقادات بعد ظهورها بدون حجاب.

وكتب رامي: "بالكم أنتم، كل واحد عامل فيها محروق على الدين ودخل غلط وطوّل لسانه عليها.. ولا يعرف حاجة عن الدين! بيتمنظر بس!".

وتابع رامي: "والله حالنا هيتحسن كتير لو كل واحد خلاه في نفسه وفي حاله، مين تتحجب ومين تقلع الحجاب صح أو غلط، ربنا اللي هيحاسب الخلق مش إحنا اللي هنحاسب بعض، دعوا الخلق للخالق".

ونشرت صابرين، صورًا ظهرت فيها دون الحجاب، واختلفت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض لما قامت به الفنانة.​