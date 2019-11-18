كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معتز هشام يخطف الأنظار بدور السلطان سليم في أول حلقة من مسلسل "ممالك النار" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف النجم الصاعد معتز هشام، مشاهدي مسلسل "ممالك النار"، منذ ظهوره الأول في أولى حلقات المسلسل التي عرضت مساء أمس.

والجميع أشاد بدور هذا الطفل الذي يجسد دور السلطان سليم بن يزيد الثاني، حفيد محمد الفاتح، فيما انهالت التعليقات حول الأداء الرئع الذي يقدمه معتز هشام في دور سليم.

وتحدث الجميع عن المستقبل المبهر الذي ينتظر هذا الشاب الصغير.

قال الممثل الصاعد معتز هشام، إنه يجسد شخصية سليم بن يزيد الثاني بن الفاتح، وهو ولد متهور، في مسلسل ممالك النار، المقرر عرضه بدءً من أمس الأحد في السابعة مساءً، على قنوات mbc، في أحد أضخم الإنتاجات في الشرق الأوسط.

وأضاف معتز هشام، في تصريح لـ"الخليج 365 الفني" أن دور "سليم" طفل صغير يبلغ 12 عام، وتتميز شخصيته بالشراسة والعناد، حيث يقوم دائما بأمر الناس ويرفض فكرة وجود شخص آخر يوجه الأمر.

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وأشار "هشام" أنه يقدر "جده محمد الفاتح " ويتخذه قدوة في ويقدره ويحبه حبًا شديدًاـ

وأستكمل "معتز" أن شخصية سليم أكسبته مهارة ركوب الخيل والمبارزة، وأن أحتكاكه مع ممثلين كبار زاده خبرات كبيرة، مشيرًا أن كون هذا العمل يشمل الوطن العربي تجعل هناك تبادل كبير بين الثقافات العربية.

وعن ترشيحه للدور أوضح أن جاء ترشيحه من "الكاستنج دايريكتور"خالد صفوت" بعد ماقام بعمل أوديشن للدور.

وأردف "معتز" بضرورة وجود مثل هذه الأعمال التاريخية لكي يتم معرفة تاريخ الوطن العربي في الوقت الماضي وما مر به على مختلف العصور.

والجدير بالذكر أن "معتز" قد شارك النجم الكبير أحمد عز، في ملسسل أبو عمر المصري الذي كان يجسد دور أبنه.

المسلسل من بطولة خالد النبوي ومحمود نصر ورشيد عساف وكندة حنا ومنى واصف وعبدالمنعم عمايري وعاكف نجم، ومن إخراج المخرج الإنجليزي بيتر ويبر، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومن المقرر بدء عرضه اليوم على جميع قنوات mbc، ومن إنتاج جينوميديا للمنتج الإماراتي "ياسر حارب".

ويتناول المسلسل، الذي تم تصويره في تونس، في إطار تاريخي الحقبة الأخيرة لدولة المماليك، وسقوطها على يد العثمانيين في القرن السادس عشر، وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية.