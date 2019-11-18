حلا شيحة تبكي حال أطفال الشوارع









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: نقلت الفنانة حلا شيحة قضية أطفال الشوارع المشردين إلى النقاش عبر صفحتها الخاصة على "إنستغرام" حيث شاركت متابعيها بصورتين لطفلين معبِّرة عن حزنها على حياتهم الصعبة.

وشرحت في تعليقها على الصورة أنها تأثرت بشدة عندما رأت الطفل الصغير يسير وسط السيارات. حيث تخيلت ابنها في نفس الموقف وبكت، كاتبة: "استوقفني اليوم في الطريق طفل صغير جدا يمشي وسط زحمة العربيات ويبكي، فعلا بكيت معاه، وتخيلت لو ابني أو بنتي في نفس مكانه يمكن كنت طرت شيلته من وسط كل الزحمة، وحاسة إني عايزة أشارككم إحساسي ياترى بتحسوا ايه لما تشوفوهم؟" وأكملت: "لكل من يرى هؤلاء الأطفال، أطفال الشوارع فعلا لأنهم يعيشون في الشارع.. الشارع أصبح مأواهم فهم يأكلون ويشربون ويعملون وينامون لأنه لا ملجأ لهم حقيقي سوا هذا الباب المفتوح أمامهم لجلب أي طارقٍ كان، رفقاً بهم فهم ضحايا لا يعلمون شيئاً من الحياة سوا أنهم مجبرون، لا حياة كريمة ولا صحة ولا تعليم وإهانة كثير من الأحيان واعتداء جنسي ومخدرات". وأ

ورفعت لهم الدعاء "بدعي من قلبي رب العالمين انه يحفظهم ويطمن قلوبهم بأمل إن بكرة أحلى. مش لازم تساعدوهم. بس علي الأقل الكلمة الطيبة والابتسامة في وشوشهم ممكن تبقي سبب لآمل يتولد جواهم إن لسة في خير وإن بكرة أحلى، فعلاً محتاجين نساعدهم و نهتم بيهم أكتر وبمشاكلهم".

هذا وكانت مُلفتة التعليقات الواردة التي ركزت على إنسانيتها ونورانية الله فيها رغم تخليها عن الحجاب. فيما نصحها البعض بتأسيس مأوى أو جمعية لاحتضانهم.