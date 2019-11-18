شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات تحضيرية بين سامح عبد العزيز ومؤلفى "سيدى بشر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف المخرج سامح عبد العزيز تحضيرات فيلمه الجديد "سيدى بشر" استعدادًا لانطلاق تصويره، الفترة المقبلة بعد العديد من التعديلات فى السيناريو، والاتفاق على الخطوط العريضة والتفاصيل النهائية، وننشر صورة من جلسة التحضيرات التى جمعت بين مخرج العمل ومؤلفيه.



صناع فيلم سيدى بشر

ويستكمل معاينة الديكورات التى يتم تصويره فيها ما بين مدينة الإسكندرية والقاهرة، خصوصًا أن أحداث الفيلم تدور في شارع خالد بن الوليد بالإسكندرية، ويشارك فى الفيلم مع مصطفى خاطر، الفنان علي ربيع محمد عبد الرحمن، وكريم عفيفي، وجارٍ التعاقد مع باقى الأبطال.

فيلم "سيدى بشر" كان يحمل اسم "خالد بن الوليد" وتم تغييره، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومقرر طرحه فى 2020، ويسجل العمل التعاون الثانى بين على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" والمخرج سامح عبد العزيز فى السينما بعدما قدموا فيلم "خير وبركه" فى عام 2017.