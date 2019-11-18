رغم نفس العمر.. نجوم من بوليود هزمت السنوات ملامحهم الشبابية وآخرين في «عز شبابهم».. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

عاجلًا أم آجلًا، يكبر الجميع ويتقدم في العمر، ولا مفر من النزول على رغبة قانون الحياة، فهذا الأمر جزء من حياة الرجال والنساء إلّا أنّه قد يُسبب للبعض الإحباط والتوتر للكثير من المشاهير خاصة النساء،

لكن البعض منا يفعل ذلك بشكل أفضل من الآخرين، على وجه الخصوص، في عالم الترفيه، حيث تعد الشيخوخة شيئًا يثير الكثير من الاهتمام.

اليوم، نقدم بعض المشاهير من صناعة الترفيه الهندية (بوليوود) و(هوليوود)، الذين -لن تصدقوا- من نفس العمر، لكن شتان بين إطلالاتهن:

شيلبا شيتي وسمريتي ايراني

هل يمكنك تصديق أن الممثل والتي تحولت إلى العمل السياسي سمريتي إيراني تبلغ من العمر 43 عامًا وشيلبا شيتي تبلغ من العمر 44 عامًا؟

كونكونا سين شارما ونرجس فخري

ممثلتان من بوليوود من نفس ذات العمر وهو الـ 40، لكن الفارق في الحالة الشبابية واضح جدًا لصالح فخري.

جريسي سينغ وكارينا كابور خان

يبلغ عمر كل من نجمة “لاجان” جريسي سينغ، وكارينا كابور خان 38 عامًا.

ماليكا أرورا خان وايشواريا راي

احتفلت ماليكا أرورا خان وايشواريا راي باتشان بعيد ميلادهما الرابع والأربعين في العام الماضي.

عائشة تاكيا وديبيكا بادكون

عائشة تاكيا وديبيكا بادكون بلغتا عامهما الـ33 هذا العام!

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بارنيتي شوبرا وأنوشكا شارما

كلتاهما اتمت 31 عامًا في عام 2019.

ناندانا سين ومادوري ديكسيت

أصبحت كل من الممثلة ناندانا سين ومادوري ديكسيت بسن 52 سنة هذا العام.

شويتا تيواري وكارينا كابور

ولدت في عام 1980، فإن كلا من الممثلتين تبلغ من العمر 39 عام 2019.

هيما ماليني وفريدة جلال

يظهر الفارق في الاطلالة الجميلة لدى الممثلة المخضرمة هيما ماليني، عن فريدة جلال، رغم أنهما يبلغان من العمر 70 عامًا.

عامر خان، شاروخان وسلمان خان

يبلغ كل من الخانات الثلاثة عامر خان، شاروخان وسلمان خان 54 عامًا.

شاروخان وميلند سومان

يبلغ الممثلان من العمر 54 عامًا.

نواز الدين صديقي وهريثيك روشان

بلغ النجمين الموهوبين 45 هذا العام.