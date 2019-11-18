أميتاب باتشان يشارك خطابًا قديمًا كتبه ابنه ابهيشيك له.. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

فاجأ الممثل أميتاب باتشان جمهوره بنشر خطابًا قديمًا كتبه ابنه الممثل أبهيشيك باتشان له قبل عقود، عندما كان الأخير طفلًا. لم يعبر أبهيشيك عن حب والده فحسب، بل يؤكد له أيضًا رعاييته والدته وشقيقته في الرسالة.

عندما كان النجم الهندي الكبير بعيدًا عن احضان الأسرة والمنزل لفترة طويلة.

باتشان شارك على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Twitter رسالة كتبها أبهيشيك باتشان عندما كان لا يزال طفلًا وبدأ لتوه في الكتابة. في الرسالة، المكتوبة بقلم رصاص، يخبر الابن والده -الذي كان منشغلا يصنع مجده المهني ما بين الاستوديوهات وأماكن التصوير- أنه يفتقده.

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كما علق أميتاب على الرسالة المنشورة “أبهيشيك في مجده. رسالة إلىّ عندما كنت بعيدًا في تصوير خارجي طويل. ، لماذا يحتاج المرء إلى توفير المال له لأنه مؤهل بما يكفي لكسب المزيد، إذا كان ابنك يفتقر إلى وجودك، لماذا يجب على المرء الادخار).

بنظرة خاطفة على الرسالة نستطيع أن ندرك أن أبهيشيك كان طفلًا يعاني بالفعل من أزمة غياب والده، عندما كتب الرسالة، نقرأ في رسالته، ” عزيزي بابا، كيف حالك؟ كلنا بخير. أشتاق إليك كثيرًا. بابا هل ستعود إلى بيتك قريبًا.

وتابع في رسالته “أنا أصلي من أجل ابتسامتك بابا. الله يسمع صلواتنا. لا تقلق سوف أعتني بماما، وشويتا والبيت. أنا شقي أحيانًا. أحبك بابا. ابنك المحبوب، أبهيشيك”

مؤخرًا، أكمل أميتاب باتشان 50 عامًا على رحلة عطائه في بوليوود، حيث تلقى الممثل الكبير تهنئة زملائه وتلامذته في الوسط الفني، فيما شارك ابنه رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن مشاعره بشأن الإنجاز الذي حققه والده.