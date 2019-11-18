نجل النجمة التركية بادي ابشجيل ينفعل على الصحفين ويصرخ أمام الكاميرات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات الباباراتزي النجمة التركية بادي ابشجيل في أحدث ظهور لها مع ابنها الوحيد «آزور» خلال جولة تسوق جمعتهما بأحد المراكز التجارية بإسطنبول.

الصحفيون حاولوا أخذ بعض التصريحات من الفنانة الشابة، إلا أن تصرف ابنها فاجأ الجميع، حيث انفعل على الصحفين، وبدأ في الصراخ أمام الكاميرات بشكل احرج بادي ووضعها في موقف لا تحسد عليه، حتى أنها رفضت الإجابة على أي سؤال، وقالت: «كما ترون اللقاء بوجود الأطفال صعب، هل يمكن أن نتحدث في وقت آخر».

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يُذكرأن بادي ابشجيل انجبت «آزور» من رجل الأعمال مالكوج صوآلب الذي تزوجته عام 2013، وانفصلت عنه عام 2016.

بادي تخرجت من قسم الأزياء و التصميم في جامعه اسطنبول، وكانت مشاركتها في بطولة ممسلسل «إيزيل» أمام الفنان التركي كينان أميرزالي بمثابة بطاقة التعارف بينها وبين الجمهور، إلا أنها حققت شهرة كبيرة وجماهيرية عريضة بعد تألقها في تجسد شخصية «بانا» ي مسلسل «عودة مهند» أمام النجوم كيفانج تاتليتوج، بورا جولصوي، وأويكو كارايل.