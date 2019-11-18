ريهانا تطلب المغفرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

على الرغم من أن ألبوم نجمة الغناء الأمريكية ريهانا السابع، حمل عنوان Unapologetic أو (غير معتذرة)، فإن النجمة قدمت اعتذارًا “للأصدقاء والعائلة وزملاء العمل” في أحدث تحديثاتها عبر حسايها الشخصي على منصة الصور والفيديوهات Instagram.

شاركت مغنية “What My Name” صورة لها على Instagram يوم الأربعاء قائلةً إنها تطلب من صديقاتها ومعجبيها المغفرة عما إذا كانت قد تجاهلتهم مؤخرًا بأي شكل من الأشكال. ولتعترف بأنها مرت بعام صعب وتشعر بأنها فقدت إحساسها بالتوازن بينهم.

نشرت ريهانا صورتها وهي عابسة، يمكن رؤيتها وهي ترتدي قميصًا أبيض مكتوبًا عليه عبارة “Art School Dropout”، بالإضافة إلى ارتداء سلاسل ذهبية، خواتم، وشفاه حمراء رائعة وقبعة سوداء.

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في السياق، تعد الحاجة إلى التوازن بين العمل والحياة قضية ملحة للغاية في المجتمع، حيث يتم اقبالنا باستمرار على الهواتف الذكية، لذا، فلنأخذ ثانية لتخيل مدى الصعوبة التي قد تواجهها المغنية / الممثلة / مؤسسة خط الجمال / مصممة الأزياء / سيدة الأعمال ريهانا.

لم تكن النجمة خاطئة عندما قالت إن هذا العام كان مزدحمًا. في مايو، أطلقت ريهانا علامتها الجديدة Fenty - أول علامة تجارية جديدة يتم إدخالها في علامة LVMH التجارية منذ أكثر من 20 عامًا، وأول مرة تطلقها مصمّمة سوداء على الإطلاق. منذ إطلاقه، سافرت ريهانا إلى باريس ونيويورك.

في شهر سبتمبر، شاركت ريهانا في أسبوع الموضة في نيويورك من خلال الحدث الأكثر شهرة: معرض Savage X Fenty، الذي شهد مشاركة عارضات الأزياء والراقصات مثل كارا ديليفينجن، جيجي وبيلا حديد، آشلي غراهام، سليك وودز ونورماناني.