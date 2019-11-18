هل يغار سيف علي خان من نجاح زوجته كارينا كابور؟

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

دائما ما يميل الممثل سيف على خان إلى استخدام حس فكاهته، عندما سئل عن التنافس مع زوجته الممثلة كارينا كابور. في مقابلة أجراها مؤخراً، سُئل سيف عما إذا كان يشعر بالغيرة من نجاح زوجته كلما عانى من فشل كبير في شباك التذاكر.

قال “لا، لا، لا. أعني أنني أعتقد أننا بعيدون للغاية بالنسبة لهذا النوع من الأشياء. يفهم المرء ذلك ولكن لا لسنا شوفينيين. أنت تعرف أن الأمور تتغير، الأمور ترتفع وتنخفض وتحدث الأشياء في وقت من الأوقات”.

وأضاف “يكون شخص ما أكثر نجاحًا من الآخر والآخر يمضي كلاهما وقتًا رائعًا، لكنني لم أقيس الحياة أبدًا بهذه الشروط، وفي الحقيقة فإن نجاح حياتي لا علاقة له بشباك التذاكر”.

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وتابع خان “أظن أنه قد يكون هناك ضغط إذا كنت لا تعمل وإذا كنت لا تسهم، وإذا كنت من النوع الذي يتسكع، وعاطل عن العمل. أقصد أنه سيكون بإمكاني تخيل القليل من الإحراج، لكن أي شيء جيد إذا كنت تقوم بعمل أفضل مني. أقصد أنني أعيش مع نجمة سينمائية ساحرة وناجحة ولا أشعر بالمنافسة معها”.

تزوج سيف وكارينا منذ سبع سنوات وهما والدان للابن تيمور البالغ من العمر عامين. وقد عمل الثنائي في أفلام مثل تاشان وكوربان والعميل فينود معًا.

ظهر سيف مؤخراً في Laal Kaptaan الذي لم يحقق نتائج قوية في شباك التذاكر، كما أنه يعمل على فيلمه الأخير تانهاجي: المحارب النهائي مع أجاي ديفجان وكاجول.