سكارليت جوهانسون نادمة على هذه الأدوار

في لقاء أعد له الموقع الترفيهي الأمريكي “هوليوود ريبورتر” عبر مائدة مستديرة، جمعت عدد من نجمات الصف الأول في هوليوود، كشفت الممثلة سكارليت جوهانسون عن أسفها، من لقب وصمت به هو “ممثلة المشاهد الساخنة” التي لصق بها في وقت مبكر من حياتها المهنية قائلة: “الأمر مختلف تمامًا الآن”.

انضمت “الأرملة السوداء” إلى جينيفر لوبيز ورينيه زيلويجر ولوبيتا نيونغو ولورا ديرن وأوكوافينا في تلك المناقشة التي أشعلتها المجلة، حين اختارت أن يكون الموضوع الرئيسي لهن حول كيفية تغيير اختيار أدوارهن السينمائية على مدار حياتهن المهنية.

في حديثها، أكدت النجمة صاحبة لقب “الأكثر إثارة في العالم”، كيف “اتسعت الفرص المتاحة للنساء من كل الأعمار للعب جميع أنواع الشخصيات في الوقت الحالي “، مقارنة بأدوارها كرمز إثارة التي عرضت عليها في أوائل العشرينيات من عمرها.

فيما مال حديث نجمة “لوسي” إلى السير على مبدأ “الغاية تبرر الوسيلة” الشهير بغرض تحقيق الانتشار السريع على الساحة الفنية عن طريق اتباع عنصر المفاجأة والصدمة وقبولها بأدوار لا تخلو من “الإثارة”، مُعللة ذلك؛ أنه كان اتجاه مجتمعي فرض نفسه عبر فئة كبيرة تبحث عن الإثارة والإباحية!

ستلعب سكارليت دور البطولة في فيلم “قصة الزواج” مع آدم درايف ولورا ديرن. من تأليف وإخراج نوح باومباخ. كما أن لدى جوهانسون أربعة ترشيحات لجولدن جلوب عن عملها، في “Lost in Translation”، “Girl with a Pearl Earring”، “Love Love for Bobby Long” و“Match Point”.

كانت الممثلة قد وأوضحت في وقت سابق أنها تعرضت لضغوط لتقديم أدوار وشخصيات معينة خلال مشوارها في هوليوود، وشعرت بعدم الراحة والضيق، لكنها أكدت على تحررها من ذلك في أعمالها الأخيرة.

كانت «سكارليت» قد انسحبت من بطولة فيلم Rub & Tug، حيث تم ترشيحها للعب شخصية أنثى تحولت إلى رجل، عن قصة حقيقية لـ«دانتى تكس جيل» رجل العصابات ومالك صالون التدليك الشهير.

ستبث مناقشة المائدة المستديرة الكاملة يوم 12 يناير خلال موسم أوسكار على تليفزيون صندانس. عام 2020