منافسة الأناقة تشتعل بين أحلام وسميرة سعيد في The Voice.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اشتعلت منافسة الأناقة بين النجمتين أحلام وسميرة سعيد في أول حلقات العروض النهائية من برنامج المواهب The Voice.

الفنانة الإماراتية أحلام تألقت في الحلقة بفستان ذهبي طويل مزين بالشراشيب، من توقيع مصمم الأزياء زهير مراد، واعتمدت على تسريحة شعر مميزة، فجاءت بتموجات ناعمة مع زم خصلاتها من الأمام، وتزينت بمكياج ترابي ثقيل بلمسات ذهبية أعلى الجفون.

أما الفنانة المغربية سميرة سعيد خطفت الأنظار بفستان أنيق متوسط الطول، من توقيع المصمم العالمي إيلي صعب، جمع بين اللون الأسود والكحلي والأزرق السماوي.

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واعتمدت سميرة على تسريحة شعر عصرية، حيث تركت خصلات شعرها منسدلة بتموجات ناعمة مع زم خصلاتها من الأمام، وتزينت بمكياج رقيق، وانتعلت حذاء أنيق باللون الأسود.

وكان العرض النهائي الأول للموسم الخامس من برنامج The Voice قد شهد منافسة 12 موهبة على الصعود للمرحلة التالية، وتم منح كل مدرب حق اختيار موهبتين من أصل 3 تضمهم المنافسة، على أن تمتد المنافسات إلى الحلقة التالية ليتأهل بالنهاية 16 موهبة قبل فتح باب التصويت أمام الجمهور.

وكشف فريق البرنامج عن الجائزة الكبرى لحامل لقب البرنامج هذا الموسم، وهي إصدار ألبوما غنائيا من إنتاج شركة “بلاتينيوم ريكوردز”.