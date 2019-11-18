ابنة أصالة تتحدث للمرة الأولى عن انفصالها عن زوجها وتكشف عن رغبتها بالزواج مرة ثانية.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، لموقف محرج، بسبب شقيقها آدم، بعد ان وجه سؤالًا مباغتًا لها على الهواء.

شام، فوجئت خلال لقائها ببرنامج “The Insider” بالعربي، والمذاع عبر تليفزيون دبي، بسؤال شقيقها الأصغر آدم، حول موعد زواجها، وهو الأمر الذي أدخلها في نوبة ضحك شديدة.

شام الذهبي، ردت على شقيقها قائلة: “إن شالله يارب اتجوز.. نفسي كتير اتجوز وأعمل عيلة حلوة وأجيب ولاد.. بس معرفش ما حدا اتقدملي هي دي المشلكة.. أما حدا يتقدملي هقولكم”.

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ويعد هذا هو أول تصريح حول انفصال شام الذهبي، عن زوجها الأول رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، والذي ارتبطت به بعد قصة حب دامت لعشر سنوات.

وكانت شام قد قالت في فيديو سبق ونشرته عبر صفحتها بموقع “إنستجرام”، إنّها أمضت حوالي 10 سنوات مع شخصٍ واحد، مشدّدةً على عبارة “كُنت مع نفس الشخص 10 سنين”.

من ناحية أخرى افتتحت شام الذهبي، عيادة خاصة بالتجميل والتي استقبلت فيها عدد من النجوم منهم محمد رضمان وأخرهم رامي صبري.