الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد تتعرض لحادث سير مروع.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الإعلامية المصرية لمياء فهمي عبدالحميد لحادث سير مروع، تسبب في تحطم سيارتها بشكل كبير.

الإعلامية المصرية نشرت مجموعة صور لسيارتها المحطمة، كاشفة أنها رأت الموت، حيث قالت: “والله شفت الموت الحمدلله”.

والإعلامية المصرية لمياء عبدالحميد هي ابنة المخرج الكبير فهمي عبدالحميد، الذي عمل بالتليفزيون لسنوات طويلة، وحقق شهرة واسعة بتقديم فوازير رمضان، كما أنها شقيقة المخرج التلفزيوني وائل فهمي عبدالحميد.

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لمياء درست في كلية السياحة والفنادق، ولكنها لم تعمل بالسياحة أبدأ واتجهت إلى العمل الإعلامي وهي لا تزال في مرحلة الثانوية العامة من خلال برنامج سهرة مع فنان علي قناة ART، ثم بعد ذلك قدمت عدد من البرامج منها نشرة الأخبار الفنية وما وراء الأضواء، حتى انتقلت بعد ذلك إلي قناة نفرتيتي وقدمت علي شاشتها عدة برامج طبية.

ابتعدت لمياء عن الإعلام لمدة خمس سنوات ثم عادت بعدها للعمل كمعدة برامج بعدما قررت ارتداء الحجاب، ولكنها لم تستمر في عمل المعدة لمدة طويلة وانتقلت بعد ذلك إلي قناة ART عين والتي تُعتبر بداية انطلاقتها الحقيقية، قدمت لمياء عبد الحميد على قناة ART عين فقرة في برنامج تفاحة آدم، ثم تولت بعد ذلك مسئوليه إعداد وتقديم البرنامج بالكامل، ثم أصبحت تقدم برنامج مع الدكتور مبروك عطية لمناقشة المشكلات الزوجية بحيث كان يظهر الدكتور مع الإعلامية بصفة الضيف الدائم لبرنامج “مكارم الأخلاق”.

كما قدمت مجموعة من البرامج منها “بيت المال” علي قناة “أعمال” لمناقشة المعاملات المالية وفق الشريعة الإسلامية، وظهرت مرة أخرى مع الدكتور “مبروك عطية” على قناة دريم2 من خلال برنامج “الموعظة الحسنة”، الذي حقق لها نجاح كبير انتقلت على إثره للعمل ضمن الفريق الإعلامي لقنوات “الحياة” من خلال البرنامج الاجتماعي “كلام من القلب”.