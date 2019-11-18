ظهور نادر للفنان محمد فريد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد غياب عن الساحة الفنية، ظهرت صورة حديثة للفنان المصري محمد فريد.

الفنان محمد علي رزق التقى بالفنان محمد فريد في إحدى المناسبات، والتقط صورة معه نشرها على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”.

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الفنان المصري أرفق الصورة بتعليق قال فيه: “الأستاذ محمد فريد.. مبسووووط أوووي إني إتشرفت و قابلته”، وظهر علامات التقدم في السن علىالفنان محمد فريد مما غير من ملامحه.

ومحمد فريد من مواليد 24 ديسمبر عام 1940، وهو ممثل مصري شارك في العديد من الأدوار الثانوية، من أهم أدواره دوره في مسلسل “غريب في المدينة”، وكذلك دوره في مسلسلي “ليالي الحلمية ومحمود المصري”، وفيلم “الشيطانة التي أحبتني”.

وكانت قد انتشرت منذ عدة سنوات شائعة حول إصابته بالسرطان، وهو ما نفاه الفنان، قائلا إن تجسيده لدور رجل كبير في فيلم “حار جاف صيفًا”، ومريض بالسرطان هو سر ظهوره بهذا الشكل، وكان هذا سبب ظهور مثل هذه الشائعة، حيث قام بحلاقة شعره كاملًا من أجل الدور.