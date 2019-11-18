خالد سليم يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته ونجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفل الفنان المصري خالد سليم بعيد ميلاده للمرة الثالثة مع زوجته خيريه، بحضور عدد كبير من أصدقائه الفنانين.

الحفل شهد حضور كل من الفنانة داليا البحيري وزوجها، والفنانة لقاء الخميسي، والفنانة إيمي سالم، والمنتجة سارة الطباخ، والفنان أحمد فريد، والذي شارك جمهوره بمجموعة صور من الحفل، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”.

كما نشرت زوجة خالد سليم مقطع فيديو من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت الشكر لكل من حضر الحفل، بقولها: “شكرا لكل شخص شاركنا هذه اللحظة.. نحن سعداء جدا أنكم كنت معنا لجعل هذا اليوم خاصا.. بحبكم جميعا، وعيد ميلاد سعيد يا حبيبي”.

وكان الفنان المصري خالد سليم بعيد ميلاده أول مرة، وسط أجواء الهالوين المرعبة، حيث احتفل بعيد ميلاده والهالوين معا مع زوجته “خيرية”، وعدد من أصدقائه، وكان من بينهم الفنان ماجد المصري.

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خالد ظهر مرتدي عباءة دراكولا فوق ملابسه، فيما أطل عدد كبير من حضور الحفل بأزياء مخيفة تناسب أجواء الهالوين، وخطفت تورتة الحفل الأنظار، حيث وضع عليها صورة خالد واسم مسلسله الجديد “بلا دليل”، والذي يعرض حاليا على شاشة قنوات CBC.

كما فوجيء خالد سليم بحضور زوجته خيرية وابنتيه في كواليس تصوير مسلسله الجديد “بلا دليل”، للاحتفال بعيد ميلاده للمرة الثانية.

زوجة الفنان المصري وابنتيه احتفلن بعيد ميلاده وسط صناع المسلسل، وذلك لانشغاله بتصوير آخر مشاهده في العمل، وهو ما دفع زوجته لإقامة احتفالية كبيرة مع أصدقائه بعد انتهاء التصوير.