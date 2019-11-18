صابرين تتخلى نهائيا عن حجابها وتظهر بالشعر الأشقر.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

صدمت الفنانة المصرية صابرين جمهورها بصورة حديثة نشرتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

الفنانة المصرية ظهرت في الصورة بعد أن تخلت عن حجابها تماما، وقامت بصبغ شعرها باللون الأصفر، وتزينت بمكياج هادئ.

جمهور صابرين انقسموا حول إطلالتها، حيث هاجمها البعض لتخليها عن الحجاب، فيما عبر البعض الآخر عن إعجابهم بإطلالتها.

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وكانت الفنانة المصرية صابرين قد تحدثت من بل عن حجابها، حيث قالت إنها ليست محجبة، ولكن هذا هو الاستايل الذي تحب الظهور به في هذا التوقيت ويتناسب معها، مشيرة إلى أن هناك أشخاص يتربصون بها لانتقادها.

وعبرت عن غضبها من كثرة الحديث عن حجابها، وقالت: «أنا حرة أتحجب متحجبش أنا حرة دا شيء خاص بي محدش له علاقة بيه ،وعشان الكل يرتاح أنا مش محجبة وأقدر أخلع الحجاب في أي وقت».

الفنانة المصرية نفت أيضا من خلال برنامج «شيخ الحارة»، أن تكون تلقت أي فتوى بارتداء الباروكة على الشاشة، وقالت إنها لم تقل ذلك، وأن ما قيل بهذا الشأن كذب.