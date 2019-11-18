الفنانة دينا تدعم بوسي في أزمة حبسها

هاتفت الراقصة دينا، المطربة بوسي، المتواجدة حالياً في لبنان، هاربة من تنفيذ حكم حبسها 3 أعوام في قضية شيك بدون رصيد لصالح طليقها "فطين".

وقال مصدر، إن دينا رشحت بوسي للغناء في حفل عيد ميلاد أحد أصدقائها بإمارة دبي، وذلك رغبة منها في دعمها وقضاء أيام عدة هناك لتغيير حالتها المزاجية، مضيفاً أن المطربة الشابة ستطير إلي دبي خلال الأيام المقبلة، إلا أن دينا لن تتواجد هناك لارتباطها بإحياء عدد من حفلات الزفاف في القاهرة، بحسب قوله.

يذكر أن بوسي سافرت إلى لندن بعد حكم حبسها، إلا أن عدم إجادتها للغة الإنجليزية وارتفاع الأسعار هناك دفعها للسفر إلى لبنان عند بعض أصدقائها المقربين.

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