منذر رياحنة يروج لفيلمه الجديد"ماتريوشكا"عبر تويتر

القاهرة - لايف ستايل
قام الفنان الأردني منذر رياحنة بالترويج لفيلمه الجديد" ك ماتريوشكا" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي" تويتر".
ونشر منذر بوستر الأفيش، وعلق عليها قائلا:" يارب ... اليوم إن شاءلله العرض الأول للفيلم الروسي المصري "ماتريوشكا" للمخرج خالد مهران في نادي السينما بالمركز الثقافي الروسي مسرح تشايكوفسكي في القاهرة الساعة السابعة مساءا ..دعواتكم".
وتدور أحداث فيلم ” ماتروشكا “، حول 4 فتيات روسيات يسافرن إلى مصر بحثا عن الأمان عقب تفكك الاتحاد السوفيتي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، وهو بطولة مجموعة من الممثلين المصريين والعرب والروس، من بينهم، الفنان الأردني منذر رياحنة وأحمد عزمي ومحمد نور وياسر الطوبجي، وأحمد جمال سعيد وأيمن منصور، والفنانات الروسيات يكاترينا كوفالشوك وأيرينا فولكوفا وماريا ريفال وبوبلينا جرانتس وأنستاسيا أكتوفا.
يشار إلي أن الفيلم مأخوذ عن رواية “ابتسم أنت في مصر” للكاتبة الروسية إلينا سربريكوفا، والكاتب المصري عماد السباعي، ويعقب العرض ندوة مع صناع الفيلم يديرها شريف جاد مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة.
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