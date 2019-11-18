شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد محمد رمضان يرقص فوق السحاب قبل حفله بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد رمضان فيديو له علي حسابه بموقع انستجرام من داخل الطائرة وهو يرقص علي أنغام أغنيته نمبر 1، وعلق رمضان: "إحساس مختلف الرقص فوق السحاب سماعات الطيارة أقوى من سماعات بيتي.. فى طريقى إلى أقوى حفلة فى الرياض ثقة فى الله نجاح السعودية".

يستعد محمد رمضان، لإحياء حفل غنائى الخميس المقبل الموافق 21 من الشهر الجارى، على مسرح معرض السيارات بمنطقة الجنادرية بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض والذى ترعاه الهيئة العامة للترفيه.

وعلى جانب آخر ينتظر محمد رمضان انتهاء تحضيرات مسلسله الجديد "البرنس" من إنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، والذى تدور أحداثه فى إطار شعبى اجتماعى، ويعكف المخرج محمد سامى حاليًا على كتابة باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، وإعلان بدء التصوير المقرر له منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير.