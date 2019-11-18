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حمادة هلال يحيى حفلا غنائيا في مدينة بورسعيد الجمعة المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب حمادة هلال حفلا غنائيا في بورسعيد يوم الجمعة المقبل.

 

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ويفاجئ حمادة الجمهور بورسعيد بالعديد من الأغاني، ومن المقرر أن يقدم حمادة خلال الحفل منها "أشرب شاي، وتعالالى، ومش أي حد يقولك عنى كلام تصدق، والأيام، ودايما دموع، وعايزين عزة".

وانتهى مؤخرا حمادة هلال من تصوير (ooh LaLa) أحدث أغانيه على طريقة الفيديو كليب والذى يتعاون فيه مع المخرج ماجد صبرى الذى قام بتأليف الأغنية أيضاً.

يذكر أن حمادة هلال شارك فى موسم رمضان الماضى بمسلسل "ابن أصول" هو من إنتاج شركة سينرجى والتى يشارك فى بطولة سوزان نجم الدين، آيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة، بجانب عدد آخر من الفنانين، كما يعتبر المسلسل هو الثالث على التوالى الذى يظهر به حمادة هلال فى دراما رمضان.

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