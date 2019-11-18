شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التصوير رمسيس مرزوق عن شائعة احتجازه فى منزله: "قلة أدب وأمر سخيف" (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان منير مكرم، إنه زار مدير التصوير الكبير الدكتور رمسيس مرزوق في منزله، وأنه بخير ولا حقيقة إلي احتجازه من جانب أفراد أسرته ومنعه من تعاطى الأدوية، مثلما روج البعض علي مواقع التواصل الإجتماعي.

وقامت الفنانة نيفين رأفت، والتي كانت بصحبة الفنان منير مكرم في منزل الدكتور رمسيس مرزوق بنشر فيديو من الزيارة، مضيفة أن الدكتور رمسيس مرزوق، بصحة جيدة ومعه اصدقائه.

ومن جانبه قال رمسيس مرزوق: "أنا مش عارفه سبب الشائعة، ودى قلة أدب وأمر سخيف، وأنا صحتي جيدة وبستمتع بحياتي وذاكرتي قوية ولا أعرف لماذا تخرج شائعة زي دي".

فيما قالت شقيقه في الفيديو: "أنا مش محتجز أخويا ولا حاجة، الطبيب المعالج طلب عدم إزعاجه، وابتعاده عن التوتر وأنا بنفذ طلب الطبيب المعالج".

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وكانت شائعة جابت مواقع التواصل الإجتماعي بأن الدكتور رمسيس مرزوق محتجز في منزله وأنه بحالة صحية سيئة.

رمسيس مرزوق فنان ومدير تصوير عمل لأكثر من خمسين عاما مع كبار المخرجين وعلى رأسهم يوسف شاهين وصلاح أبو سيف والتلمسانى وكمال الشيخ وأسماء البكرى وهاشم نحاس وحسن الامام وفطين عبد الوهاب، حصل رمسيس مرزوق على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان 1959 وبكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية أكاديمية الفنون تخصص تصوير 1963 وعلى شهادة الدكتوراه في الإخراج السينمائي من جامعة السوربون بباريس (فرنسا) سنة 1983 وإشترك بتصوير مجموعة أفلام الإيطالية.