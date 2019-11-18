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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إطلاق هارى ستايلز ألبومه الغنائى الجديد "FINE LINE" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم العالمي هارى ستايلز عن استعداده لإطلاقه لألبومه الجديد و الذي يحمل اسم " FINE LINEوذلك بعد أن أطلق هاري ستايلز البالغ من العمر 25 عاما أغنيتين من الألبوم و هما " Watermelon Sugar " و "Lights Up" .
وحدد هاري ستايلز يوم الجمعة 13 ديسمبر المقبل لكي يطلق ألبومه الجديد " FINE LINE " و الذي ينتظره الملايين حول العالم .
يذكر أن هاري ستايلز أطلق أمس أغنيته الجديدة " Watermelon Sugar " و ذلك علي قناته الخاصة علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب" و اقتربت نسبة سماع الأغنية خلال اليوم الي ما يقرب من 900 ألف مرة، و جاء إطلاق هاري البالغ من العمر 25 عام للأغنية قبل ساعات من ظهوره في برنامج " Saturday Night Live " .
هاري ستايلز
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