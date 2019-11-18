راغب علامة ردًا على الهجوم عليه: "بقول الحق ولو على رقبتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

تعرض المطرب اللبناني راغب علامة، لهجوم وانتقادات عقب كلمته التي ألقاها في المملكة العربية السعودية قبل حفله هناك، على خشبة المسرح، والتي قال فيها: "بدنا شخص زي الأمير محمد بن سلمان يظبط الفساد بلبنان".

ورد علامة على هذه الانتقادات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي"، قائلاً: "هناك حملات منظمة ضدي، وتصفية حسابات سياسية على حاسبنا، وبدأت الشخصيات الفاسدة تحرف في الكلام ويرددونه على ألسنتهم".

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وتابع: "الفاسدون حرفوا كلامي بإني طلبت من محمد بن سلمان إنه يقود الثورة في لبنان، وأنا لم أقل هذا الكلام، بل قلت أتمنى أن يحصل في لبنان ما حصل في المملكة العربية السعودية، وأن يضعوا الفاسدين في السجون ليكونوا عبرة لمن يعتبر، ونحن بحاجه لواحد في لبنان زي الأمير محمد بن سلمان ليقتلع الفساد".

واستكمل: "ذكرت الأمير محمد بن سلمان لإنه خلع الفساد من جذوره، ومفيش حد عمل اللي عمله، ورد الفلوس اللي اتسرقت للدولة تاني".

وعن استخدامه جملة النفايات البشرية، قال علامة: "النفايات البشرية بدأت تظهر وتدافع عن الفساد، لأنهم حتماً من جماعة الفاسدين والسارقين الذين وضعوا النفايات في شوارعنا وسرقوا لقمة الفقير ليضعوها في حسابات سرقاتهم، وطول عمري مش بخاف إني أقول الحق حتى لو على رقبتي".​