بعد عرض أولى حلقاته.. من هو ياسر حارب منتج "ممالك النار"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

عُرضت الحلقة الأولى من مسلسل "ممالك النار"، ليلة أمس الأحد، والذي يتناول في إطار تاريخي الحقبة الأخيرة لدولة المماليك في مصر، وسقوطها على يد العثمانيين في القرن السادس عشر، وانضمام بر مصر والشام إلى الدولة العثمانية.

المسلسل من بطولة خالد النبوي ومحمود نصر ورشيد عساف وكندة حنا ومنى واصف وعبدالمنعم عمايري وعاكف نجم، ومن إخراج المخرج الإنجليزي بيتر ويبر، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومن المقرر بدء عرضه يوم 17 نوفمبر الجاري على جميع قنوات "mbc"، ومن إنتاج "جينوميديا" للمنتج الإماراتي "ياسر حارب".

برومو المسلسل

ويذكر أن ياسر حارب منتج المسلسل، مالك شركة "جينوميديا"، وفي التقرير التالي نرصد لكم أبرز المعلومات عن ياسر حارب منتج المسلسل..

- ولد ياسر في الإمارات يوم 21 أكتوبر 1978.

- اسمه بالكامل ياسر سعيد حارب، وهو نجل الدكتور سعيد حارب المفكر الإسلامي الشهير.

- يعمل ياسر حارب إعلامي في إمارة دبي، إلى جانب عمله ككاتب تتصدر كتبه قوائم الأكثر مبيعًا في الإمارات.

- أسهم حارب، في تأسيس المنتدى العالمي لتعزيز السِلم في المجتمعات المسلمة، الذي تحتضنه مدينة أبوظبي كل عام.

- أول كتب ياسر حارب المنشورة، كان بعنوان "نحو فكر جديد" في عام 2006، وتلاه مجموعة من الكتب في مجالات التنمية البشرية، منها "بيكاسو وستاربكس"، وأخلع حذاءك"، و"العبيد الجدد".

ياسر حارب في برنامج تفاعلكم

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- كتب ياسر حارب في تعريفه لنفسه بصفحته بموقع مراجعات الكتب "جود ريدز": "كاتبٌ مِن الإمارات العربية، أحمل وطني في داخلي أكثر مما يحملني في داخله، لا أدعي بأني أحمل همّ الأمة، ولا أرنو إلى إصلاح المجتمعات، وكل ما أطمح إليه هو أن أعرف أكثر مما أتمنى، و لو قُدّر لي أن أعلم الناس شيئًا فأريد أن أعلّمهم كيف يفكرون".

- اشتهر بتقديم عدد من البرامج منها برنامج "لحظة"، و"ما قل ودل".

ياسر حارب في برنامج "لحظة"

- قال في بيان صادر عنه تزامنًا مع عرض المسلسل: "سعينا إلى الخروج بصورة مختلفة من ملابس وإضاءة وديكور وعناصر أخرى، وتعاقدنا مع أفضل الفنيين والتقنيين على مستوى العالم".

- دافع عن عدم الاعتماد على كوادر عربية بشكل كامل، قائلًا: "أؤمن بالكوادر العربية، وقدمت برامج منذ 10 سنوات كانت منفذة من قبل جهات عربية وأفخر بذلك، لكن الفكرة هنا ليس إعطاء أفضلية الغرب على الشرق، بل تقديم رؤية مختلفة، ولدي قناعة بأن مزج ثقافات مختلفة في عمل فني لا بد وأن ينعكس إيجابًا على الشاشة.. من هنا جاءت الفكرة في أن نتعامل مع مختلف الفنيين من إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا وجنوب أفريقيا وغيرها، منهم من شارك في أعمال عالمية من بينها العمل الضخم "صراع العروش" Game of Thrones".

- وعن السياسة في مسلسله، قال حارب: "لا يمكننا فصل الفن عن السياسة، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن هذا العمل صُنع لغرض سياسي، بل أغراضه اجتماعية وفنية"، مؤكدًا أنه جرى تنفيذ معارك على مستوى عالمي في عدة حلقات من المسلسل.

- شغل عددًا من المناصب في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، منها مدير المشروعات الخاصة في المكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كما شغل منصب الأمين العام للمنتدى الاستراتيجي العربي ومدير العمليات في معهد دبي للتنمية البشرية.

- شارك في العديد من البرامج الريادية ذات التأثير الاجتماعي، ومن أبرزها برنامج " تَرجِم" وبرنامج "اكتُب"، وكان برنامج "تَرجِم" أكبر برنامج للترجمة في العالم العربي عام 2007، الذي أسهم في ترجمة أكثر من 1000 كتاب إلى العربية.

ويدور مسلسل "ممالك النار" حول شخصيتين محوريتين هما السلطان العثماني سليم الأول الذي تبدأ به الحكاية من مرحلة الطفولة وهو حفيد السلطان الفاتح، والشخصية الثانية هي طومان باي، السلطان المملوكي الذي كان وُلّي العهد في القاهرة المملوكية عام 1500 ميلادية، وجهزه عمه قنصوة الغوري سلطان مصر يومها، لتولي مقاليد الحكم لاحقًا.

مشهد من المسلسل