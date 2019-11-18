محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:
قالت الفنانة صابرين، إنها لم تكن مرتدية الحجاب بل كانت محتشمة، موضحة أنها خلعت "التربونة" وليس الحجاب.
وتابعت صابرين، خلال مداخلة في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي" مصر، باكية: "ربنا يكرمني وأبقى على قد مستوى الحجاب وأنا من غيره.. وعمومًا أنا قلعت التربونة مش الحجاب، وفيه فرق بينهم، وتعبت نفسيًا بسبب كلام الناس، ولما بعمل عمل يسيبوا العمل والدور، ويتكلموا عن الباروكة بتاعتي".
واستكملت: "أنا كنت مقسومة نصين، وفي حالة تناقض، وكنت بتشتم من الناس بالرغم إني طول عمري بعمل أدوار محترمة، وربيت أولادي تربية محترمة".
وتابعت: "إيه ذنب ولادي انهم يتشتموا من الناس على السوشيال ميديا، وكان فيه حرب عليا، ومحدش هيحاسبني إلا اللي خلقني، ووالله ما لونت شعري، وهو هو لما كنت عاملة التربونة".
وأضافت: "طوال الفترة اللي فاتت كنت تعبانة نفسيًا جدًا، وبعمل الأدوار وأنا مربوطة، سيبوني أتصالح مع نفسي، وخلعت التربونة عشان نفسي مش عشان الشغل".
ونشرت صابرين، مؤخرًا صورًا ظهرت فيها دون الحجاب، واختلفت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض لما قامت به الفنانة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خلع الحجاب.. صابرين تنهار: "أنا تعبت ولادي بيتشتموا كل شوية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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