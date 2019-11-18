هنا شيحة: "الأيام بتعدي مالهاش طعم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة هنا شيحة، عن الحالة التي تمر بها خلال الفترة الحالية، موجهة نصائح ورسائل عديدة لمتابعيها، وذلك عبر حسابها على"إنستجرام".

وكتبت هنا: "كل يوم بيعدي خلص.. كل يوم جديد هدية.. إختار. إختار حياتك، شغلك، صحابك.. مش دايمة لحد، اللي دايم عملك وقلبك وروحك.. الحياة بتعلمنا.. بس في دروس بتبقى صعبة قوي قوي.. لازم نتعلم منها ونقف عندها ونشوف الدرس إيه".

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وتابعت: "أنا إتعلمت إن مفيش وقت.. إتعلمت أن الخير موجود بس مستخبي جوه القلوب.. خايف يبان علشان الخوف بقى أقوى مننا.. بقينا بنخاف نحب لنتجرح".

وأضافت: "بقينا عايشين ومش عايشين..الأيام بتعدي ملهاش طعم، لحد ما تحصل حاجة تزلزل كيانك وتفوقك وتخليك تعيد حساباتك في كل حاجة.. عملت كده ولا لسه؟.. خلينا نقف بجد ونراجع حساباتنا.. إفتكر حتفرق كتير".

يذكر أن هنا شيحة شاركت في حدوتة "اتفضل في الصالون"، ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك".

