صابرين تحكي لمصراوي كواليس خلع الحجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قالت الفنانة الكبيرة صابرين، في أول تعليق على قرارها خلع الحجاب، إنها لم تشعر بالراحة في شكل الحجاب خلال الفترة الأخيرة.

أضافت صابرين، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنها كانت تشعر بالضيق من السخرية من فكرة الباروكة التي كانت تتعرض لها كل عام، منذ ظهورها بالباروكة في أحد الأعمال.

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وتابعت بأنها كانت تشعر بتناقض داخلي بين ظهور جزء من شعرها وارتدائها الحجاب، حتى أنها صرحت أكثر من مرة أن ما ترتديه ليس حجابًا لكنه زي محتشم ليس إلا، مشيرةً إلى أنها شعرت بالراحة نتيجة للدعم النفسي الذي تلقته من أصدقائها في الوسط الفني.

وأكدت صابرين أنها تشعر بالانطلاق وتريد تقديم أعمال موسيقية تغني بها، لافتةً إلى أنها تحضر لمفاجأة جمهورها في رمضان المقبل.

نشرت صابرين مؤخرًا صورًا ظهرت فيها دون الحجاب، واختلفت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض لما قامت به الفنانة. ​