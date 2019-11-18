رايتشل مكآدامز تحتفل بعيدها ال41 .. ماذا تعرفون عنها ؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2019 01:46 صباحاً - احتفلت اليوم النجمة الامريكية الكندية رايتشل مكآدامز Rachel McAdams بعيدها الواحد والأربعين.



راشيل الكندية الاصل من مواليد 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1978 في مقاطعة أونتاريو في كندا لعائلة تتألف من خمسة أفراد. كان والدها لانس يعمل سائق شاحنة، ووالدتها ساندرا تعمل ممرضة.



تلقت علومها في جامعة يورك الكندية حيث تخرجت مع مرتبة الشرف.

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عملت موظفة في سلسلة مطاعم ماكدونالدز الشهيرة قبل شهرتها.



كان أول أدوارها كممثلة في مسلسل The Famous Jett Jackson بينما كانت أولى أفلامها مع المخرج الإيطالي باولو فاريزي عام 2001 قبل أن تنتقل إلى هوليوود في العام 2002 .



أول ادوارها في هوليوود كان في فيلم Hot Chick ، إلا أن انطلاقتها الفعلية كان دورها في فيلم Mean Girls عام 2004 . لتنتقل لدور البطولة في فيلم Red Eye في العام 2005.



من أشهر أدوارها مشاركتها في فيلم Note Book و Charlock Holmes.











ترشحت لجائزة الأوسكار سنة 2015 عن دورها في "Spot Light".