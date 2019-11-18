شاهد: الفنانة المصرية “صابرين” تخلع الحجاب وتصبغ شعرها باللون الأصفر بعد سنوات من ارتدائه

فجرت الفنانة المصرية “صابرين” مفاجأة، اليوم الأحد، لجمهور متابعيها بنشر صور لها وهي بدون حجاب بعد أن قررت خلعه عقب ارتدائها له منذ سنوات. ونشرت الفنانة “صابرين” صورتان لها وهي بدون حجاب على حسابها الشخصي بموقع التواصل “إنستجرام” دون أن تعلق عليهما. وتباينت ردود فعل متابعيها بين ناقد لتصرفها، وآخرين مشيدين بفنها ومشوارها الطويل فيه، حيث قالت أحد المتابعات: “قمر يا ست صابرين، برده بنحبك وبنقدرك ونحترم اختياراتك وما يهمكيش من حد وربنا يوفقك”.

بينما قال متابع آخر: “خير ما فعلتي بصراحة أحسن من الباروكة”؛ والتي اشتهرت بلبسها كبديل عن الحجاب في أعمالها الفنية الأخيرة. وتأتي تلك الخطوة من “صابرين” في استمرار لمفاجأت خلع الحجاب من قبل فنانات بالوسط الفني في مصر، وقد سبقتها في ذلك الفنانتين “سهير رمزي”، و”شهيرة”، والفنانة الشابة “حلا شيحا”.