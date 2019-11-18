كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. دينا فؤاد تروج لمسلسل "الأخ الكبير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تهتم الفنانة دينا فؤاد بمشاركة محبيها صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي، على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت دينا صورة من كواليس مسلسل "الأخ الكبير"، وعلقت دينا على الصورة قائلة:" انتظروا كواليس تصوير مسلسل الأخ الكبير، تأليف أحمد عبد الفتاح، إنتاج سينرجي، إخراج إسماعيل فاروق.

وتجسد الفنانة دينا فؤاد خلال أحداث المسلسل دور زوجة الفنان محمد رجب، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ودرامي شيق، حول قصة شاب فقير يسكن في حي شعبي بولاق، ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ولكنه في النهاية يحاول التغلب عليها.

مسلسل "الأخ الكبير" بطولة محمد رجب، محمد عز، عبير صبرى، دينا فؤاد، هبة مجدى، محمود حجازى وهاجر أحمد، وراندا البحيرى، وهو من إنتاج شركة "سينرجى"، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، والإخراج لإسماعيل فاروق.



ومن ناحية أخرى، يُشار أن آخر أعمال الفنانة دينا فؤاد مسلسل "قيد عائلى"، التى حققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، المسلسل بطولة صلاح عبد الله، بوسى، ميرفت أمين، عزت العلايلى، دنيا عبد العزيز، سيمون، ومن إخراج تامر حمزة، تأليف ميشيل نبيل.