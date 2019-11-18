تكريم إسعاد يونس فى «وجوه مصرية»

الإثنين 18 نوفمبر 2019

الفنانه المصريه اسعاد يونس

الفنانة والإعلامية المصريه إسعاد يونس تحدثت عن مشوارها الفنى والأدبى، خلال استضافتها فى أول لقاءات صالون «وجوه مصرية»، أمس الأول، والذى أداره الإعلامى مصطفى ميزار، ضمن سلسلة ممتدة من الندوات واللقاءات البَنّاءة مع الرموز والشخصيات المصرية، التى أسهمت فى تشكيل وعى وإدراك المصريين على مدى تاريخهم. وعبّرت «إسعاد» عن سعادتها لتكريم اسم والدها الراحل، عميد طيار حامد يونس عبدالمجيد، مشيدة بدور والدتها فى تربيتها بعد وفاته، وقد كانت والدتها فى الـ32 من عمرها، بحضور عدد من نجوم المجتمع والسياسة والفن.



وتحدثت «إسعاد» عن الصداقة الوطيدة التى ربطت نجوم الزمن الجميل، وأسهمت فى نجاحهم اجتماعيًا وفنيًا، وتناولت صداقتها وبدايتها وتعاونها الفنى مع الفنان سمير صبرى منذ بدء مشوارهما، كما تحدثت «إسعاد» عن حبها لكل أعمالها التى قدمتها خلال مشوارها الفنى والإعلامى، سواء الأعمال السينمائية أو التليفزيونية أو المسرحية. وقالت عن برنامجها «صاحبة السعادة» الذى تقدمه حاليًا إن فكرته جاءت لتسويق الأيدى العاملة المصرية، المميزة بطبعها فى العديد من المجالات، حيث كان عليها أن تلقى الضوء على مهاراتهم.