من محنة «السرطان» إلى رقصة «أركو».. تانيا الروسية تعشق مصر

الإثنين 18 نوفمبر 2019

تانيا بيلوتشى هي واحدة من عشاق الرياضة، تقوم بتدريب العديد من فصول اللياقة المختلفة مثل الستيپ أيروبكس والتاى بو والپيلاتيس واليوجا واليوجا الطائرة والهوت أيرون. وُلدت «تانيا» ونشأت في روسيا، وانتقلت إلى مصر عام 2011 بعد تخرجها في جامعة ولاية تومسك، التي درست بها إدارة الأعمال، وخلال عامها الدراسى الأخير بالكلية أُصيبت «تانيا» بمرض السرطان، ورأت أن هذا تحدٍّ كبير لها، وعليها أن تواجهه، وكانت تهرب من المستشفى حتى تذهب لتدريس حصص تعليم الرقص والرياضة لطلابها في إحدى مدارس تعليم اللياقة البدنية في روسيا، حيث كانت تستمد منهم الطاقة الإيجابية والمشاعر الجيدة لمواجهة المرض اللعين



بعد شفائها، خاضت «تانيا» تجربة حياتية جديدة عندما جاءتها الفرصة لزيارة مصر، فبعد تجربة مرضها وجدت الراحة النفسية في ممارستها اللياقة البدنية والرياضة لإيمانها بأن الرياضة يمكن أن تغير حياة الناس وتجعلهم أكثر ثقة في ذواتهم، ويجب على كل فرد أن يجد له هواية أو رياضة يمارسها وشغفًا تجاه شىء ما حتى يستطيع أن يخرج من دائرة الحياة الروتينية.

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الإقامة في مصر غيّرت من حياة «تانيا» بشكل كبير، مع ابتكارها مفهوم «أركو دانس» أو رقص أركو، حيث فتحت مدرسة لها في القاهرة، الحلم الذي كانت تحلم به في السابعة من عمرها، وهى أكاديمية مخصصة للنساء فقط حتى تستطيع النساء أخذ قدر أكبر من الراحة سواء محجبات أو لا، وتجعلهن يشعرن بأنهن في بيوتهن يمارسن ما يعشقن، حيث تتخصص فصول فريدة في «أركو دانس» في الجمع بين اللياقة البدنية ومراجيح الحرير الجوية واليوجا الجوية، وقامت «تانيا» بتدريب أول فصل رسمى لها في يونيو 2016، وتطمح في تقديم فصول لتدريب طالباتها ليصبحن هن أيضًا مدربات

وتشعر «تانيا» بدفء شديد نحو مصر، وترى أنها بلدها الثانى، وأن الشعب المصرى يتميز بحب مساعدة الآخرين بشكل كبير، كما أنه أكثر دعمًا عن أي شعب في أي بلد قامت بزيارته، وأن أفراده يقدمون لها المساعدة بشكل دائم سواء في إرشادها إلى الطرق أو اللغة، حيث تواجه صعوبة في تعلم اللغة العربية، لكنها تحاول التعلم من بعض أصدقائها وطلابها حتى تستطيع التعامل بشكل أسهل، كما تحب «تانيا» الموسيقى العربية، حيث نغمات الموسيقى والفنانين العرب تجعلها تشعر بالسعادة، وترى أن الموسيقى الشرقية مميزة عن الموسيقى الغربية، وتجعلها تشعر بطرب كبير، وأن عمرو دياب أحد المغنين المفضلين لديها رغم أنها لا تفهم معظم كلمات الأغانى.