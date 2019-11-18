السفير الياباني بالسعودية يشارك في افتتاح معرض الإنمي ضمن فعاليات موسم الرياض

الإثنين 18 نوفمبر 2019

شارك السفير الياباني بالمملكة العربية السعودية تسوكاسا إيمورا الإنمي ضمن فعاليات «موسم الرياض» الذي انطلق الشهر الماضي تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.



وألقى «إيمورا» كلمة قصيرة بمناسبة الافتتاح، فيما نشر «آل الشيخ» مقتطفات من افتتاح المعرض الذي تستضيفه منطقة البوليفارد حتى السبت المقبل، على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك».

ويجمع المعرض مزيج من شخصيات الإنمي الكلاسيكية والحديثة من أكبر الاستوديوهات العالمية، كما سيستضيف حفلات غنائية لأبرز المغنين لأفلام الإنمي.