«عبدالدايم»: إيطاليا تعد بوابة ذهبية لعبور الثقافة المصرية إلى أوروبا

الإثنين 18 نوفمبر 2019

إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصريه

قالت إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصريه، أن إيطاليا تعد بوابة ذهبية لعبور الثقافة المصرية إلى أوروبا.



وأشارت الوزيرة خلال مشاركتها باحتفالية ثقافية أقامتها مؤسسة بنديتي الثقافية الإيطالية، مساء السبت، على ضفاف نيل القاهرة، إلى ضروره فتح نوافذ ثقافية وفنية جديدة، تخدم لقاء الثقافات وحوار الحضارات بين القاهرة وروما.

ولفت الوزيرة، في كلمتها، إلى أنها رحبت خلال لقاء عقدته مع أوجينيو بنديتى، رئيس مؤسسة بنديتى الثقافية والخيرية بإيطاليا ومديرة المؤسسة، آنا ماريا، بدعوة بنديتى لمشاركة مصر في فعاليات النسخة الـ 75 من مهرجان الموند بلوسوم (زهر اللوز)، التي تقام خلال الفترة من 1 حتى 10 مارس المقبل، بمشاركة 30 دولة في مدينة أجرينتو الإيطالية وتتزامن مع الاحتفالات بذكرى مرور 2600 عام على تأسيس ثانى أقدم مدن إيطاليا بعد روما.

وقالت: «اتفقنا على أن يتضمن التمثيل المصري ألوانًا مختلفة ومتنوعة تبرز الحراك الفكرى والفنى في المجتمع، حيث تقام العروض في كل من معبدالبراميسيو الواقع على سفح تل المدينة ووادى المعابد».

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ووجه رجل الأعمال الإيطالي، أوجينيو بنديتي، شكره لوزيرة الثقافة على جهودها لدعم جهود ومشاريع المؤسسة الثقافية لتعزيز الترابط بين الشعبين المصري والإيطالي.

وقال «بنديتي»: «إننى أود أن أشكر سفير مصر في إيطاليا هشام بدر والسفير الإيطالي في مصر، جامباولو كانتيني، وأقول بكلمات بسيطة، إنه بدونكم لم يكن من الممكن تحقيق أي شيء وإننى أقول هذا ولدى قناعة راسخة بأنه ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به وأود أن أؤكد لكلا السفيرين الصديقين الدعم من جانب مؤسستي والذى أعتبره رسالة تكتسب طاقتها من المرحلة العمرية التي أعيشها».

وعبر «بينيدتي» عن الامتنان لمصر واستعداده ورغبته في الأداء، وابتكار أنشطة جديدة، والعمل في المجال الإنساني والخيرى في مصر والمساهمة بتنفيذ الكثير من المشروعات الثقافية والتنموية في مصر، مؤكدا أن أنه سيواصل تنفيذ المشروعات الثقافية المشتركة والتبرع ببناء واحدة من غرف العمليات الجراحية السبع المخطط إنشاؤها في المستشفى الإيطالي بالقاهره في المستقبل القريب معلنًا عن العديد من مجالات التعاون بين البلدين من خلال المؤسسة ووزارة الثقافة والسفارة المصرية بروما.

بدوره، أكد السفير هشام بدر، سفير مصر لدى إيطاليا، أن العلاقات المصرية الإيطالية شهدت، خلال الفترة الماضية، طفرة كبيرة في كل المجالات، خاصة الثقافية والسياحية والاقتصادية.

وتابع «بدر» أن المجتمع الإيطالى بكل طوائفه يقدر أهمية الدور المصري في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، خاصة في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة.