بالفيديو.. شاهد الحلقة الأولى كاملة من مسلسل ممالك النار

الإثنين 18 نوفمبر 2019

ممالك النار الحلقة 1.. جذب مسلسل ممالك النار منذ إذاعة البرومو الخاص به الكثيرين في الوطن العربي الذين حرصوا على البحث عن مواعيد عرض مسلسل ممالك النار وعن قصة مسلسل ممالك النار لكى يتابعونه منذ انطلاقه أي منذ إذاعة ممالك النار الحلقة 1، خاصة أن المسلسل بدا عليه أنه تم الاهتمام بكافة التفاصيل الخاصة بالإنتاج لكى يظهر بهذه الصورة المبهرة.



أما عن قصة مسلسل ممالك النار فهى توثق الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في بدايات القرن السادس عشر وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية، كما أن المسلسل يكشف العديد من الحقائق حول هذه الحقبة الزمنية.

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وعن مواعيد عرض مسلسل ممالك النار، فهو سيبث على قنوات MBC وعلى منصة Netflix، ولقد بدأ بثه اليوم 17 من شهر نوفمبر الجارى، حيث عرضت ممالك النار الحلقة 1.

المسلسل من بطولة خالد النبوي، محمود نصر، كندة حنا، رشيد عساف، منى واصف، محمود الجندي وعدد كبير من نجوم الدراما والتليفزيون في مصر وسوريا، وهو من إخراج البريطاني "بيتر ويبر" مخرج عدد من الأفلام الشهيرة مثل Hannibal Rising وEmperor، ويُعد المسلسل هو الأضخم في الإنتاج من نوعه المنطقة العربية والشرق الأوسط.

شاهد الحلقة من هنا..