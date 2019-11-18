الروائي المصري محمد جبريل: أنا موجود في كل أعمالي وسيرتي الذاتية جزء من رواياتي

الإثنين 18 نوفمبر 2019

الروائي المصري محمد جبريل

قال الروائى محمد جبريل إن «الإسكندرية عندى بحرى، ولما بخرج من بحرى بحس إنى أجنبى، حتى لو كنت في الإسكندرية»، مشيرا إلى أنه كتب عندما خرج من عروس البحر المتوسط «الحنين بيولد رغبة بيخلى الواحد يعرف يكتب».



وأضاف «جبريل»، خلال لقائه مع برنامج «المساء مع قصواء» على قناة «TeN»، أنه تعلم القراءة من مكتبة والده، وبدأ بكتب الزيات وطه حسين والمازنى، ولم يكن اطلع بعد على روايات نجيب محفوظ ويوسف إدريس وإحسان عبدالقدوس، وعندما قرأ لهم قال «أنا عاوز أكتب زى الناس، وبدأت أكتب».

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وتابع: «أنا ليا مشروع ما بجدفش ومؤمن بالكتابة الواقعية، إللى يقرأ ليا لازم يقرأ كل أعمالى، أنا أكثر الناس اتكتب عنهم رسائل جامعية أو كتب أنا، لإننى صاحب مشروع، وسيرتى الذاتية في أكثر من عمل أنا موجود في كل أعمالى»

وأشار «جبريل» إلى أن هناك أشياء يصعب تفسيرها، مثل رواية «زهرة الصباح» التي احتفى بها الجميع، وعندما نفدت طبعتها لم يعد أحد يتكلم عنها، ورواية مثل «أهل البحر» استفزته وجعلته يكتب، لكنها لم تنل نفس الاهتمام، وهو ما حدث مع يحيى حقى «الناس جعلته صاحب القنديل، رغم أن قنديل أم هاشم مش أهم حاجة، صحى النوم ومجموعة أم العواجز أهم».